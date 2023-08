Stand: 14.08.2023 16:11 Uhr Eine Million Euro Schaden nach Brand in Schweinestall

Nach dem Brand eines leer stehenden Schweinestalls in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) am Samstag haben die Ermittler die Schadenssumme ermittelt: Die beläuft sich demnach auf rund eine Millionen Euro. Der Brand sei vermutlich durch einen technischen Defekt an der Abluftanlage des Stalls entstanden, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Aufgrund der großen Zerstörung sei eine genauere Ermittlung der Brandursache nicht mehr möglich. Der Schweinestall war am Samstagmittag in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Gebäude bereits komplett in Flammen gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Oldenburg. Rettungskräfte aus der gesamten Umgebung seien deshalb hinzugerufen worden. Die Leitstelle Oldenburg hatte Anwohnerinnen und Anwohner über die Warnapp "Katwarn" gebeten, wegen des Rauchs Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2023 | 15:00 Uhr