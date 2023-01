Zweiter Brand in Neubörger: Mehr als 3.000 Ferkel tot Stand: 30.01.2023 21:03 Uhr In einer Schweinezuchtanlage in Neubörger in der Samtgemeinde Dörpen (Landkreis Emsland) hat es am Sonntagmittag erneut gebrannt. Durch das Feuer starben 2.500 Ferkel.

Zuerst war von 2.000 die Rede gewesen, die Polizei korrigierte die Zahl aber nach oben. Erst am Donnerstag war in demselben Familienbetrieb ein Feuer ausgebrochen. Dabei waren 800 Ferkel gestorben. Mehr als 3.000 sind es nun insgesamt. Darüber hinaus wurden nach Informationen des NDR in Niedersachsen Solaranlagen auf den Dächern, ein Radlader und eine Sattelzugmaschine zerstört. Den Gesamtschaden durch die Brände schätzt die Polizei auf 5,5 Millionen Euro.

Erster Brand entstand wohl in Heizungsanlage

Warum das Feuer am Sonntag ausbrach, ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Brand am vorangegangenen Donnerstag vermuten die Beamten, dass dieser in einer Heizungsanlage ausbrach. Von dort habe sich das Feuer auf die gesamte Stallanlage ausgebreitet.

