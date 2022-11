Best Friday: Lüneburger Händler locken in die Fußgängerzone Stand: 25.11.2022 20:21 Uhr In Lüneburg sind am Freitag mehr als 100 Geschäftsleute mit einer gemeinsamen Rabatt-Aktion gegen den Black Friday im Internet angegangen. Zu erkennen waren die teilnehmenden Läden an gelben Ballons.

Trotz des regnerischen Wetters waren zahlreiche Passantinnen und Passanten in der Fußgängerzone unterwegs - am Nachmittag mehr als noch am Vormittag. Ging es nach den veranstaltenden Einzelhändlern und Gastronomen, sollten die Menschen in ihre Läden kommen und dort zu günstigeren Preisen zuschlagen und eben nicht im Internet. "Was dabei herauskommt, ist am Ende des Tages auch egal. Wir wollen als Innenstadt hier gemeinsam dastehen", sagte Marc Blancke vom Hotel und Restaurant Wyndberg.

Händler in Lüneburg sorgen sich um Innenstadt

So geht es auf der einen Seite um den Zusammenhalt und das Zeichen an die Menschen in der Stadt und der Region, die zum Einkaufen kommen. Aber es geht auch ums Geschäft und das Überleben des Einzelhandels: "Die Leerstände müssen weg. Dafür kämpfen wir. Wir haben in der Vergangenheit viel gelitten. Und wir brauchen tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die kriegen wir auch am besten mit vollen Läden", sagte Modegeschäft-Inhaber und Mitorganisator André Elfers.

"Auch der lokale Einzelhandel kann Rabatt-Aktionen"

5,7 Milliarden Euro Umsatz erhofft sich der Handelsverband Deutschland rund um den heutigen Black Friday mit seinen Rabatt-Aktionen. Der Großteil davon läuft online. "Wir zeigen mit dem Tag heute, dass auch der lokale Handel Rabatt-Aktionen machen kann - und darüber hinaus noch viel mehr", erklärte Claudia Homburg, Inhaberin eines Kinderbekleidungsgeschäfts.

Gelbe Leitern standen schon vor einem Jahr

"Dass die Gastronomie bei der Aktion mitmacht, zeigt, dass wir hier alle zusammenhalten. Denn eine Stadt besteht nicht nur aus Handel, sondern auch aus Gastronomie", sagte Elfers. Bereits im vergangenen Jahr hatte er die Händler zusammengebracht: Damals stellten sie während der Corona-Zeit gelbe Leitern vor ihren Geschäften auf und erzielten Aufmerksamkeit. Ein erster kleiner Erfolg im großen Verteilungskampf und Marktanteile und die Übermacht der großen Online-Marktplätze.

