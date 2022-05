Stand: 13.05.2022 08:50 Uhr Bessere Radwege: Erfolg für Initiative in Lüneburg

Bessere Radwege, viele neue Fahrradständer und mehr Sicherheit an Kreuzungen - das soll in Lüneburg in den kommenden zehn Jahren umgesetzt werden. Der Rat der Stadt hat am Donnerstag beschlossen, sich den insgesamt sechs Forderungen des Lüneburger Bürgerbegehrens "Radentscheid" für eine bessere Rad-Infrastruktur anzuschließen. Ein Bürgerentscheid in Form einer Wahl ist damit nicht mehr nötig.

