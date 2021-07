Baustellen: Droht im Nordosten Stillstand auf den Straßen? Stand: 21.07.2021 14:50 Uhr Zum Start in die Sommerferien brauchen die Verkehrsteilnehmenden im Nordosten Niedersachsens Geduld. Vor allem in Richtung Hamburg drohen Staus, denn die Autobahn 255 ist noch immer gesperrt.

Entspannung ist für Pendler vorerst nicht in Sicht - im Gegenteil: Ab Donnerstag sind drei weitere Strecken im Landkreis Harburg dicht. In Buchholz wird die Kreisstraße 28 gesperrt. Auf der Bahnbrücke wird der Fahrbahnbelag ausgetauscht. Ebenfalls voll gesperrt ist auch die Kreisstraße 86 zwischen Stelle und Maschen. Der Grund: Dort werden neue Abwasserrohre verlegt. Und auf der Bundesstraße 404 von der Anschlussstelle Eichholz bis Rönne wird auf vier Kilometern Länge gebaut.

ADAC kritisiert Baustellen-Häufung

Der ADAC kritisiert die Häufung der Baustellen auf den Nebenstrecken. Da auch auf den Hauptrouten gebaut werde, hätten die Verkehrsteilnehmenden keine Chance dem Chaos zu entkommen. So lautet zumindest die Prognose des Automobilclubs. Dass die Sommerzeit auch die Hauptbauzeit auf den Straßen ist, weiß auch der ADAC. Das erkläre allerdings nicht, warum der Süden des Großraums Hamburg praktisch lahmgelegt werde, so ein ADAC-Sprecher.

Landkreis verweist auf Absprachen

Der Landkreis Harburg verweist auf Absprachen - auch mit der Hansestadt Hamburg. Die Baustellen-Pläne lägen aber immer für mehrere Jahre vor, um möglichst wenige Verkehrsteilnehmende zu belasten. Deswegen werde während der Sommerferien gebaut. Auf Sicht könnte sich die Verkehrssituation in der Region aber doch etwas entspannen. Laut Autobahn GmbH hat sich der Verkehr in Richtung Hamburg am Mittwochmorgen deutlich beruhigt. Und ab kommenden Montag wird die B75 - die Wilhelmsburger Reichsstraße - wieder freigegeben.

