Stand: 09.05.2022 12:28 Uhr Aujeszkysche Krankheit: Totes Wildschwein gefunden

Im Landkreis Lüneburg hat es bei einem Wildschwein den zweiten Fall der Aujeszkyschen Krankheit gegeben. Während die Viruserkrankung für den Menschen ungefährlich ist, ist eine Infektion für Hunde und Katzen tödlich. Besonders Hundehalter sollten bei Spaziergängen also darauf achten, dass ihre Tiere nicht in Kontakt mit Wildschweinkadavern kommen. In diesem Zusammenhang weist der Landkreis darauf hin, dass aufgrund der Brut- und Setzzeit bis zum 15. Juli ohnehin noch die Leinenpflicht gilt.

