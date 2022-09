Stand: 14.09.2022 08:58 Uhr Amazon-Logistikzentrum in Winsen: Beschäftigte streiken

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Amazon-Logistikzentrums in Winsen (Luhe) zum Warnstreik aufgerufen. Der Streik hat heute um 5.30 Uhr begonnen und soll um 23.30 Uhr enden. "Wir streiken, weil Amazon eine Lohnanpassung vorgenommen hat, die viel zu niedrig ist", sagte eine Gewerkschaftsvertreterin. "Amazon zahlt jetzt drei Prozent mehr, ohne mit der Gewerkschaft darüber zu verhandeln. Das reicht uns nicht." Vor dem Hintergrund der hohen Inflation sei das zu wenig. Ein Amazon-Sprecher verwies darauf, dass alle Beschäftigten an Amazon-Logistikstandorten in Deutschland ab September eine Lohnerhöhung erhielten. In Winsen steige der Einstiegslohn auf 12,59 Euro brutto pro Stunde. Hinzu komme ein variabler Bonus, insgesamt seien es damit 13,17 Euro brutto. In Winsen arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft rund 1.700 Beschäftigte. Gut jeder Dritte davon hat einen befristeten Arbeitsvertrag.

