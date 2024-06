Alle 36 Stunden: mehr Polizisten bei Angriffen verletzt Stand: 26.06.2024 08:42 Uhr Die Zahl der Angriffe auf Polizeibeamte im Dienst war auch 2023 hoch. Im Schnitt werde alle 36 Stunden ein Polizist verletzt, so der Lüneburger Polizeipräsident. Nun fordert er Maßnahmen.

In den vergangenen Jahren sind im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg mehr Polizeibeamte angegriffen worden. Laut Lüneburgs Polizeipräsident Thomas Ring habe es dort im Jahr 2023 insgesamt 664 Widerstandshandlungen oder tätliche Angriffe gegen Polizistinnen und Polizisten gegeben. Dabei seien 268 Beamte verletzt worden, so Ring. Im Schnitt werde damit alle 36 Stunden ein Polizist verletzt. Zum Bereich der Polizeidirektion Lüneburg gehören die Landkreise Lüneburg, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen, Celle, Heidekreis, Rotenburg/Wümme und Stade

Ring: Angriff auf die freiheitlich demokratische Grundordnung

Wenn Polizeibeamte oder andere Einsatzkräfte angegriffen werden, sei das nicht zu tolerieren, sagte Ring. Jede Tat sei immer auch ein Angriff auf die freiheitlich demokratische Grundordnung. Der Lüneburger Polizeipräsident will nun zusammen mit Gewerkschaften und Verbänden wirkungsvolle Maßnahmen gegen Gewalt an Beamte im Dienst erarbeiten. "Wir wollen zeigen, wie scharf wir derartige Angriffe verurteilen und wie ernst und mit welcher Härte wir diese strafrechtlich und menschlich verfolgen", sagte Ring der Deutschen Presseagentur. Dazu gehöre auch, dass die Polizeiarbeit modernisiert werde und sich alle besser vernetzen.

Gewalt nahm seit Corona-Pandemie zu

"Die noch immer hohe Fallzahl von Gewalt, der Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt sind, betrachte ich mit größter Sorge", sagte Ring. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Niveau zwar gleichbleibend hoch. Mit der Corona-Pandemie habe es einen rasanten Anstieg der Zahlen gegeben, so Ring. Die Gewalt gegen Beamte im Dienst habe damals sprunghaft zugenommen. Der Polizeipräsident wünscht sich, dass die Tätigkeit der Einsatzkräfte gesellschaftlich mehr anerkannt werde. "Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sowie Rettungskräfte helfen Menschen in Not, schützen unsere Demokratie und die Rechte jedes Einzelnen", betonte Ring.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.06.2024 | 08:30 Uhr