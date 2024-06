Stand: 19.06.2024 12:04 Uhr Alkoholisierter Autofahrer beißt Polizist Fingerkuppe ab

Bei einem Polizeieinsatz auf einem Campingplatz in Drage (Landkreis Harburg) sind am Dienstagabend zwei Beamte verletzt worden. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem ein Autofahrer ein geparktes Fahrzeug und eine Laterne beschädigte und daraufhin floh. Als die Beamten den 40-jährigen Autofahrer und seine Begleiterin ansprachen, reagierten diese aggressiv. Der 40-Jährige war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert und weigerte sich, für eine Blutprobe mit zur Dienststelle zu kommen. Er trat der 29-jährigen Beamtin in den Bauch und biss ihrem 28-jährigen Kollegen so stark in den Finger, dass trotz getragenener Handschuhe die Fingerkuppe abriss. Die Polizisten konnten den Mann schließlich überwältigen und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus bringen. Gegen den 40-Jährigen wird unter anderem wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

