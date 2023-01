Stand: 13.01.2023 06:57 Uhr A7-Raststätte Hasselhöhe: Lkw verliert 200 Liter Diesel

An der Autobahnraststätte Hasselhöhe bei Ramelsloh (Landkreis Harburg) hat ein Lastwagen in der Nacht zu Freitag rund 200 Liter Diesel verloren. Diese sind laut Autobahnpolizei in die lokale Kanalisation und ein Regenrückhaltebecken geflossen. Die Autobahn GmbH werde nun klären, wie der Diesel entfernt werden kann. Der Lkw war zuvor auf der A7 über Autoteile gefahren, die nach einem Unfall auf der Fahrbahn lagen. Ein 43-Jähriger hatte sich am späten Abend mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn überschlagen und dabei leicht verletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein hoher Schaden. Neben dem Lkw sollen auch andere Fahrzeuge über die Autoteile gefahren sein. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder gereinigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.01.2023 | 06:30 Uhr