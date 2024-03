Stand: 19.03.2024 10:26 Uhr Kulturelle Landpartie im Wendland bietet Fahrradverleih an

Die Kulturelle Landpartie im Wendland (Landkreis Lüchow-Dannenberg) bietet erstmals einen eigenen Fahrradverleih an. Damit solle Besuchern der Verzicht auf das Auto schmackhaft gemacht werden, heißt es von den Veranstaltern. In den vergangenen Jahren sorgten Zehntausende Gäste vielerorts für erheblichen Verkehr und zugeparkte Felder und Wiesen. Die Fahrräder sollen nach Angaben der Veranstalter breit über das Wendland verteilt werden. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.kulturelle-landpartie.de. Die Kulturelle Landpartie zwischen Himmelfahrt und Pfingstmontag findet bereits zum 35. Mal statt. An 73 Orten sind Hunderte Veranstaltungen angekündigt. Seit 1989 öffnen Kulturschaffende, Kunsthandwerker und Landwirtinnen im Wendland in diesem Zeitraum ihre Werkstätten, Ateliers und Höfe für das Publikum.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.03.2024 | 13:30 Uhr