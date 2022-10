Niedersachsen: SPD und Grüne beginnen Koalitionsgespräche Stand: 25.10.2022 16:27 Uhr Bisher haben SPD und Grüne in Niedersachsen im Hintergrund über eine Koalition verhandelt. Am Mittwoch beginnt nun der offizielle Teil. Der Zeitplan bis zur Regierungsbildung ist straff.

Hinter verschlossenen Türen haben Arbeitsgruppen in den vergangenen Tagen ausgelotet, wie die Pläne von SPD und Grünen zusammengebracht werden können. Beide Seiten hatten dabei auf Vertraulichkeit gesetzt. Weder inhaltlich noch personell sind überraschende Details an die Öffentlichkeit gedrungen. Ab Mittwoch werden sich die Verhandler dann täglich treffen, um ihren strammen Zeitplan einzuhalten.

Koalitionsvertrag soll am 7. November unterzeichnet werden

In der kommenden Woche am Donnerstag wollen die künftigen Koalitionäre die Ergebnisse ihrer Verhandlungen präsentieren. Am ersten November-Wochenende sollen die Parteitage dann über den ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Stößt der auf Zustimmung, soll er am 7. November unterzeichnet werden. Wenn am 8. November der neue Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, soll Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Amt bestätigt werden.

Wer bekommt welches Ministeramt?

Außer dem Amt des Regierungschefs ist die Postenverteilung zurzeit unklar. Dem Vernehmen nach legen die Grünen Wert darauf, dass Julia Willie Hamburg Wirtschaftsministerin wird. Ihr Co-Spitzenkandidat Christian Meyer könnte Umweltminister werden. Der aktuelle Umweltminister und frühere Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) müsste dann ein anderes Ressort übernehmen, womöglich das Finanzministerium. Nach der Wahl hatte er gesagt, dass er im vorigen rot-schwarzen Kabinett gerne Wirtschaftsminister geblieben wäre. SPD-Innenminister Boris Pistorius und SPD-Gesundheitsministerin Daniela Behrens könnten ihre bisherigen Posten behalten. Behrens hat zwar kein Landtagsmandat, könnte aber dennoch wieder Ministerin werden.

Erstes Projekt: Entlastungen in der Energiekrise

Beide Seiten hatten nach der Wahl betont, dass die Posten erst zum Ende der Verhandlungen verteilt würden und die Inhalte im Vordergrund stünden. Klar ist bereits, dass das erste gemeinsame rot-grüne Projekt ein Entlastungspaket des Landes in der Energiekrise werden soll. Die Grünen hätten ein solches Paket am liebsten noch vor der Wahl verabschiedet. Weil hatte für seine Wiederwahl ein 970 Millionen Euro umfassende Programm versprochen, mit dem unter anderem Kitas und Schulen, kleine und mittlere Unternehmen, der Gesundheits- und Pflegesektor sowie Kultur- und Sporteinrichtungen unterstützt werden sollen.

Geld dürfte bei rot-grün lockerer sitzen

Generell wollen SPD und Grüne mehr investieren als die rot-schwarze Vorgängerregierung - auch wenn das neue Schulden bedeutet. Unter anderem soll mehr Geld in den Wohnungsbau fließen, in die Hochschulen, in den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien und die Gehälter von Grund-, Haupt- und Realschullehrern sollen steigen. Bei diesen Punkten dürften sich beide Seiten schnell einig werden. Strittig hingegen könnte es in Sachen Verkehrspolitik, Klimaziele, beim Umgang mit dem Wolf, der Gasförderung in der Nordsee und bei Polizeithemen wie beim Einsatz von Bodycams werden.

