Weil: Gastronomie und Kultur sollen 2G-Regel wählen können

Stand: 14.09.2021 10:28 Uhr

Mit der nächsten Corona-Verordnung will Niedersachsen einen Schritt Richtung 2G-Regel machen. Das machte Ministerpräsident Stephan Weil in seiner Regierungserklärung im Landtag in Hannover deutlich.