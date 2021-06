Das war die Sondersitzung zur Corona-Pandemie Stand: 12.05.2021 15:22 Uhr Die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags sind Anfang Mai zu einer außerplanmäßigen Plenarsitzung zusammengekommen. Eine Regierungserklärung stand am Anfang.

Wie geht es weiter nach den ersten vorsichtigen Lockerungen im Land? Im Mittelpunkt der Debatten standen die aktuelle Corona-Situation sowie Strategien und Perspektiven für Niedersachsen. Am Montag hatte die niedersächsische Landesregierung dazu den "Corona-Stufenplan 2.0" für weitere Öffnungen vorgestellt.

Ministerpräsident Weil blickt optimistisch Richtung Sommer

In seiner Regierungserklärung sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) heute, dass die dritte Corona-Welle überwunden sei. In Niedersachsen würden sich durch sinkende Inzidenzwerte nun Möglichkeiten für Lockerungen ergeben. Dies sei gekoppelt an die breite Teststrategie in Schulen und Betrieben. Die Tests würden - so lange erst wenige Menschen vollständig gegen das Virus geimpft seien - auch für mehr Gerechtigkeit sorgen. Weil verteidigte die vorsichtigen Schritte in Richtung Normalität. Für viele Branchen würde es nichts bringen, wenn sie nach einer kurzen Öffnungsphase wieder schließen müssten, weil die Infektionen wieder ansteigen. Deshalb habe man sich für den gestern vorgestellten Stufenplan mit vorsichtigen Lockerungen entschieden. Weil zeigte sich optimistisch, dass Niedersachsen im Zusammenspiel von massenhaften und kontrollierten Testungen sowie dem Impffortschritt ein guter Sommer bevorstehen könne.

Grüne wollen Impferfolge sichern

Nach der Regierungserklärung folgte auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine erste Beratung zu dem Thema: "Niedersachsen auf dem Weg aus der Pandemie? Impferfolge sichern, nachhaltige Öffnungsperspektiven schaffen, Risiken impfresistenter Varianten ernst nehmen, Wirtschaftshilfen ohne existenzbedrohende Lücken sicherstellen."

Die weitere Tagesordnung

Corona: Ausbrüche bei Erntehelferinnen und Erntehelfern - Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten schützen und testen (Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Für eine Generation der Chancen statt einer Generation Corona - Kindern und Jugendlichen nach Corona wieder Chancen ermöglichen (Antrag der Fraktion der FDP)

Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung von Verbänden und der Öffentlichkeit bei Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes (Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)

Wer sitzt wo im Landtag?

