Das war die Sondersitzung zum Infektionsschutzgesetz Stand: 21.04.2021 17:00 Uhr Am Mittwoch hat der Niedersächsische Landtag in einer außerplanmäßigen Plenarsitzung unter anderem über das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes debattiert.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte in einer Regierungserklärung an, dem Gesetz im Bundesrat nicht im Wege zu stehen. Die Bundesnotbremse sei für Niedersachsen zwar nicht nötig - andererseits sei der Gesetzentwurf auch nicht schädlich. Das Land wolle aber einzelne Spielräume nutzen, etwa beim Heraufsetzen der Altersgrenze für Kinder bei den Kontaktbeschränkungen auf 14 Jahre, beim Termin-Shopping oder den Ausgangsperren. Diese hält Weil für ein wirksames Instrument, sie seien bei hohen Infektionszahlen richtig, "aber auch kein Automatismus", so Weil und erteilte den im neuen Infektionsschutzgesetz vorgesehen nächtlichen Ausgangssperren ab einer Inzidenz von 100 aus niedersächsischer Sicht eine Absage. Bei den Schulschließungen will Niedersachsen weiterhin einen strengeren Kurs fahren. Hier bleibe es bei der Regelung, dass ab einer Inzidenz von 100 Distanzunterricht stattfindet, sagte Weil.

CDU: Mehr Freiheiten für Geimpfte

Die CDU-Opposition kritisierte, dass das Impfen zu lange dauere. Die Impfzentren sollten am Tage übrig gebliebene Impfdosen am Abend unbürokratisch an Menschen vergeben, die sich dafür bereithalten, sagte Fraktions-Chef Dirk Toepffer im Landtag. "Das würde die Impfgeschwindigkeit insgesamt deutlich erhöhen, Verteilungsprobleme unbürokratisch lösen und zu guter Letzt sogar Geld sparen." Er warb außerdem dafür, geimpfte Menschen von Corona-Beschränkungen zu befreien. Die FDP-Opposition erteilte zudem Ausgangssperren eine klare Absage und nannte sie verfassungswidrig.

Erstmal keine Modellkommunen in Niedersachsen

Außerdem ging es am Mittwoch um die geplanten Modellkommunen. Gesundheitsministerin Daniele Behrens (SPD) sagte, die sogenannte Bundes-Notbremse erlaube dieses Projekt nur bis zu einem Inzidenzwert bis 100. Das derzeitige Infektionsgeschehen im Land lasse angesichts dieser Rahmenbedingungen kaum Spielraum für derartige Projekte.

Die nächsten regulären Plenarsitzungen sind für die Zeit vom 28. bis 30. April geplant.

