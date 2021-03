Stand: 03.03.2021 07:45 Uhr Zwei Verletzte bei Bränden in Hannover

Bei Bränden in Hannover sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Ein 82-Jähriger zog sich schwere Brandwunden zu, als ein Feuer in seinem Zimmer in einem Pflegeheim ausbrach. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als die Feuerwehr eintraf, hatten Pflegekräfte den Brand bereits gelöscht. Kurz zuvor mussten die Einsatzkräfte ein junges Mädchen von einem Balkon in der hannoverschen Innenstadt retten. Das Kind war vor einem Feuer im dritten Stock des Wohn- und Geschäftshauses geflüchtet. Es kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein Zimmer brannte komplett aus, die restliche Wohnung ist ebenfalls mehr nicht bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.

