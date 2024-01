Stand: 05.01.2024 08:34 Uhr Zur Abschreckung: Mehr Polizei am Hauptbahnhof Hannover

Um die Sicherheit am Hauptbahnhof Hannover zu verbessern, will die Bundespolizei mehr uniformierte und zivile Polizeikräfte einsetzen. Sie sollen vermehrt Menschen kontrollieren und so potenzielle Straf- und Gewalttäter abschrecken. Ziel ist nach Angaben der Bundespolizeidirektion Hannover, das Sicherheitsgefühl für Reisende, Bahnhofsbesucher und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsgeschäfte zu erhöhen. Zuletzt hatte es viele Vorfälle von Gewalt in und um den Hauptbahnhof in Hannover gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.01.2024 | 06:30 Uhr