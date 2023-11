Hauptbahnhof Hannover: 44-Jähriger bedroht Duo mit Messer Stand: 28.11.2023 16:40 Uhr Ein 44-Jähriger soll am Hauptbahnhof Hannover zwei Männer mit einem Küchenmesser bedroht haben. Die Bundespolizei nahm ihn fest. Dem Mann droht Untersuchungshaft.

Als Beamte der Bundespolizei den polizeibekannten Mann nach dem Übergriff überprüften, stellten sie unter anderem 34.900 Euro sicher. Das teilten Staatsanwaltschaft Hannover und Bundespolizei am Dienstag mit. Zudem entdeckten die Fahnder geringe Mengen Drogen und nicht auf den 44-Jährigen ausgestellte Ausweise. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Geld und Ausweise aus Erpressungen stammen.

44-Jähriger sticht Messer in Lehne von Sitzplatz

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge hatten die beiden 19-Jährigen am Montagabend auf zwei Sitzplätzen im Bahnhof gesessen, als der Beschuldigte die Sitze für sich beanspruchte. Die jungen Männer hätten nicht verstanden, was der ältere von ihnen wollte. Der 44-Jährige habe daraufhin die 19-Jährigen beleidigt und sich fremdenfeindlich geäußert, wie es weiter hieß. Dann habe er das Küchenmesser gezogen und es in die Lehne eines freien Sitzplatzes gestochen. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht Hannover Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min