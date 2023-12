Stand: 13.12.2023 15:50 Uhr Nach tödlichem Streit am Bahnsteig: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Hannover sucht nach einem Mann und einer Frau, die im Hauptbahnhof Hannover einen tödlichen Streit beobachtet haben könnten. Am frühen Morgen des 5. Dezember waren zwei Männer am Bahnsteig aneinander geraten. Ein 36-Jähriger soll laut Polizei auf einen 52 Jahre alten Mann eingeschlagen haben. Dieser stürzte und verletzte sich so schwer, dass er im Krankenhaus starb. Zwei Zeugen sollen den Streit mitbekommen haben: ein Mann zwischen 20 und 30 Jahren mit schwarzer Baskenmütze, olivgrünen Turnschuhen und Brille, sowie eine 25-jährige Frau mit einem blonden Zopf, dunklem Mantel und einem Nasenpiercing. Der Mann könnte das Geschehen sogar gefilmt haben, so die Polizei. Die beiden Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

