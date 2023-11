Stand: 06.11.2023 15:30 Uhr Hauptbahnhof Hannover: Rollstuhlfahrer schlägt und spuckt um sich

Ein aggressiver Rollstuhlfahrer hat am Sonntag am Hauptbahnhof Hannover wild um sich geschlagen und gespuckt. Der 44-Jährige griff einen Bahnmitarbeiter mit der abnehmbaren Fußraste seines Rollstuhls an, schlug diesen damit und spuckte ihm ins Gesicht. Polizisten brachten den Mann auf die Wache, wo er weiter wütete und mit der Fußraste um sich schlug. Die Beamten entwaffneten den Randalierer und legten ihm eine sogenannte Spuckschutzhaube an. Gegen den Rollstuhlfahrer wird wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Bahnmitarbeiter und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

