Zoo Hannover startet Corona-Impfaktion für Kinder Stand: 15.12.2021 12:02 Uhr Vielerorts in Niedersachsen werden jetzt auch die Fünf bis -Elfjährigen geimpft. Der Zoo in der Landeshauptstadt bietet zusammen mit der Region ab Mittwochnachmittag den Picks gegen Corona an.

Geimpft wird im ehemaligen Regenwald-Panorama am Zoo Hannover. Wer seine Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren impfen lassen möchte, muss dafür über das Impfportal des Landes Niedersachsen einen Termin vereinbaren. Ältere Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene können auch weiterhin ohne Termin am Zoo vorbeikommen, müssen je nach Andrang aber mit Wartezeit rechnen. Jedes Kind zwischen fünf und elf Jahren, das sich bis zum 9. Januar 2022 im Zoo Hannover impfen lässt, bekommt für sich und zwei Begleitpersonen Freikarten für einen Zoobesuch bis Mitte März 2022.

Sportverein in Lüneburg stellt Halle bereit

Auch andernorts gibt es ungewöhnliche Impforte. In Lüneburg wird am Mittwochnachmittag in einer Halle des Ochtmisser Sportvereins geimpft. Auch dort sind vor allem Eltern von Kindern mit Vorerkrankungen angesprochen, solche mit Kontakt zu Risiko-Gruppen oder Kinder, die nicht in einer Arztpraxis geimpft werden können.

Zunächst 220.000 Impfdosen für Niedersachsen

Seit kurzem ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahrenzugelassen. Laut den Gesundheitsbehörden wird der gleiche Wirkstoff verwendet wie für Erwachsene, allerdings in einer niedrigeren Konzentration. Mit der ersten Lieferung kommen 220.000 Impfdosen in Niedersachsen an. Sie werden auf Arztpraxen, Kinderkliniken und diverse Impfteams verteilt, wie etwa das im Zoo Hannover. Nachschub ist für die erste Januarwoche 2022 angekündigt. Gesundheitsministerin Daniela Behrens von der SPD rechnet damit, dass sich etwa jedes Dritte der etwa 500.000 Kinder in der Altersgruppe fünf bis elf Jahre in Niedersachsen impfen lässt.

