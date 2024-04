Zoll stellt knapp 200.000 unversteuerte Zigaretten sicher Stand: 22.04.2024 16:25 Uhr Der Zoll hat nach eigenen Angaben Tausende unversteuerte Zigaretten bei Durchsuchungen in mehreren Bundesländern entdeckt. Die Ermittlungen führten die Beamten unter anderem ins Oldenburger Münsterland.

Nach Angaben des Zollfahndungsamts Hannover hatten Einsatzkräfte bereits am Montag in der vergangenen Woche acht Objekte durchsucht - unter anderem in Emstek und Cloppenburg. Auch im Sauerland, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen hat es demnach Razzien gegeben. "Bei den Durchsuchungen wurden 199.086 Stück unversteuerte Zigaretten sichergestellt", sagte eine Polizeisprecherin. Das entspräche einem Steuerschaden von mehr als 35.000 Euro. Zudem seien 28 nicht zugelassene Feuerwerkskörper sichergestellt worden.

Vermögen eingefroren: Fass-Sauna beschlagnahmt

Verschiedene Vermögen der Verdächtigen wurden den Angaben zufolge eingefroren: Neben einem Fahrzeug im Wert von 8.000 Euro seien auch eine Fass-Sauna sowie rund 22.370 Euro beschlagnahmt worden. Das Zollfahndungsamt Hannover habe im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld gehandelt und mehrere selbstständig handelnde Einzeltäter wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei im Visier gehabt. Die Ermittlungen dauern weiter an, hieß es.