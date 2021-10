Stand: 08.10.2021 11:48 Uhr Wolf im Osten Hannovers? Wildtier-Kameras im Einsatz

Spaziergänger haben im Hermann Löns-Park in der Landeshauptstadt offenbar einen Wolf gesichtet. Das Parkgelände liegt im Osten Hannovers, in der Nähe des Tiergartens und unweit von Wohngebieten. Vom Umweltministerium hieß es, die Aussagen der Spaziergänger erschienen glaubwürdig. Klarheit sollen nun fünf Wildtier-Kameras bringen, die das Wolfsbüro installiert hat. Zusätzlich soll ein Spürhund eingesetzt werden. Wölfe kommen in der Region Hannover unter anderem im Raum Burgdorf vor.

