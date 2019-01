Stand: 13.01.2019 10:09 Uhr

Warnstreik auch am Flughafen Hannover

Am Flughafen Hannover wird das Sicherheitspersonal am Dienstag die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft ver.di hat im laufenden Tarifkonflikt zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, der um Mitternacht beginnen soll, wie ein Sprecher mitteilte. Die rund 700 Beschäftigten, die für die Kontrolle von Passagieren, Personal und Fracht zuständig sind, sollen am Dienstag den ganzen Tag die Arbeit niederlegen, hieß es. Auch an den Flughäfen Bremen, Leipzig/Halle, Dresden, Erfurt und Frankfurt am Main hat ver.di für Dienstag ganztägige Warnstreiks angekündigt. Wie viele Flüge ausfallen werden, ist noch nicht absehbar. "Es muss mit Einschränkungen gerechnet werden", teilte der ver.di-Landesbezirk Niedersachsen-Bremen am Sonntag mit.

Nächste Verhandlung am 23. Januar

Im laufenden Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeber lehnen das als zu hoch ab, sie bieten derzeit zwischen zwei und 6,4 Prozent Erhöhung pro Jahr. Beide Seiten wollen am 23. Januar weiter verhandeln. Vier bisherige Tarifrunden waren ergebnislos geblieben. Warnstreiks der Gewerkschaft ver.di hatten in der vergangenen Woche bereits indirekt Auswirkungen auf den Flugverkehr in Hannover und Bremen. Weil in Düsseldorf, Köln/Bonn und Stuttgart Beschäftigte der Sicherheitskontrolle am Donnerstag ganztägig die Arbeit niederlegten, wurden Flüge gestrichen. In Hamburg fielen fast 50 Verbindungen aus.

