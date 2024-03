Warnstreik: Viele Abflüge am Flughafen Hannover gestrichen Stand: 14.03.2024 21:13 Uhr An mehreren deutschen Flughäfen streikt am Freitag das Luftsicherheitspersonal. Zum Start der Osterferien trifft der Warnstreik auch den Flughafen Hannover. Der Ausstand soll um 12 Uhr enden.

Alle Reisenden am Flughafen Hannover müssten sich am Freitag auf Probleme einstellen, sagte ein Flughafen-Sprecher. Von Mitternacht bis zum Streikende um 12 Uhr seien keine Abflüge möglich. Ankommende Maschinen würden dagegen weiter abgefertigt. Insgesamt seien 23 Abflüge betroffen. Die meisten wurden demnach gestrichen oder heben ohne Passagiere ab. Einzelne Flüge seien auf Zeiten vor oder nach dem Warnstreik verlegt worden. TUIfly weicht nach Angaben des Sprechers nach Paderborn oder Braunschweig aus und richtet für die Passagiere Shuttlebusse ein. Um 12 Uhr soll der Warnstreik offiziell enden.

Weitere Informationen Osterverkehr 2024: Hier müssen Sie im Norden mit Staus rechnen Zum Ferienbeginn am Wochenende ist die Staugefahr in Niedersachsen laut ADAC gering. Der Hauptreisetag ist erst nächste Woche. (14.03.2024) mehr

Flughafenstreiks in Hamburg schon am Donnerstag

Auch in Dortmund, Weeze, Dresden, Leipzig und Karlsruhe/Baden-Baden ist das Luftsicherheitspersonal am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. An fünf deutschen Flughäfen, darunter Hamburg und Berlin, legten Beschäftigte der Flugsicherheit bereits am Donnerstag die Arbeit nieder. Zehntausende Passagiere konnten nicht wie geplant reisen. Allein am Flughafen Hamburg wurden gut 140 Flüge gestrichen.

Luftsicherheit: Ver.di fordert 2,80 Euro mehr pro Stunde

Zu dem Warnstreik hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. In dem Tarifkonflikt geht um die Arbeitsbedingungen von etwa 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister, die Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich kontrollieren. Ver.di fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten eine Stundenlohnerhöhung um 2,80 Euro mit schneller einsetzenden Mehrarbeitszuschlägen ab der ersten Überstunde. Die Arbeitgeber vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) haben nach eigenen Angaben 2,70 Euro in drei Stufen bei einer Laufzeit von 24 Monaten angeboten. Fünf Verhandlungsrunden sind ohne Ergebnis geblieben, eine sechste Verhandlung ist für den 20. März verabredet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.03.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr