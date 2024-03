Verkehrsminister ruft zu "Osterfrieden" im Bahn- und Luftverkehr auf Stand: 14.03.2024 16:34 Uhr Die Streiks im Bahnverkehr und an den Flughäfen wirbeln seit Wochen auch die Reisepläne der Menschen im Norden durcheinander. Jetzt fordert der Bundesverkehrsminister Klarheit für die Osterfeiertage.

Heute legt ein Streik des Luftsicherheitspersonals den Flugverkehr in Hamburg lahm. Morgen, zum Ferienbeginn in Hamburg und Niedersachsen, werden in Hannover bis 12 Uhr keine Flugzeuge abheben. Zudem drohen weiter Streiks bei der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr. Für Reisende im Norden bedeutet das Unsicherheit und fehlende Planbarkeit. Mit Blick auf die anstehenden Ferien und Feiertage äußerte sich nun auch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu den andauernden Streiks.

Der Minister forderte von den Gewerkschaften einen "Osterfrieden" nicht nur im Luftverkehr, sondern auch bei der Deutschen Bahn. "Die Gewerkschaften sollten rechtzeitig klarstellen, dass während der Osterzeit nicht gestreikt wird", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Über Ostern seien zahllose soziale Begegnungen geplant, die nicht stattfinden könnten, wenn die Bahn nicht fahre und Flugzeuge am Boden blieben.

Wissing hält Anpassung des Streikrechts für notwendig

Zudem bekräftigte der Minister seine Überzeugung, dass die Prüfung einer Anpassung des Streikrechts notwendig sei. Das solle aber erst geschehen, wenn die aktuellen Tarifkonflikte beigelegt seien.

Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) schlug als neue Spielregeln für Streiks im kritischen Verkehrsbereich Schlichtungsverpflichtungen, verpflichtende Ankündigungsfristen und Notdienstregelungen vor. Sie sollen es möglich machen, "eine Mindestversorgung an Mobilität für Menschen und Güter aufrechtzuerhalten".

Festgefahrener Tarifstreit zwischen GDL und Bahn

Der sechste Streik der Lokführer der Deutschen Bahn war am Mittwochmorgennach 24 Stunden wie geplant beendet worden. Der Tarifstreit ist festgefahren, Streitpunkt ist die Arbeitszeit. Die Gewerkschaft fordert eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn hatte angeboten, diese in zwei Stufen von derzeit 38 Stunden auf 36 Stunden abzusenken - ohne Lohneinbußen.

Wie es in dem Tarifkonflikt nun weitergeht, ist unklar. GDL-Chef Claus Weselsky erklärte, dass sich die Gewerkschaft erst wieder äußern werde, wenn ein neues Angebot der Bahn vorliege. Diese hat noch nicht öffentlich mitgeteilt, wie das weitere Vorgehen aussehen wird.

