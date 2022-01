Stand: 28.01.2022 11:26 Uhr Wahtlingen: Windböe wirbelt Dixi-Klo auf parkendes Auto

Ungewöhnlicher Zwischenfall in Wathlingen im Landkreis Celle: Am Donnerstagabend hat in dem Ort ein herumfliegendes Dixi-Klo ein Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatte eine Windböe die Toilette an einer Baustelle abheben lassen. Die Klo-Box aus Plastik flog daraufhin gegen ein parkendes Auto. Menschen waren nicht in der Nähe, es wurde niemand verletzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.01.2022 | 13:30 Uhr