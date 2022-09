Stand: 03.09.2022 15:12 Uhr Von der Leyens Pony "Dolly" offenbar von Wolf gerissen

Ein Pony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist offenbar von einem Wolf gerissen worden. Nach entsprechenden Medienberichten bestätigte das niedersächsische Umweltministerium, dass es in der Nacht zum Freitag in Burgdorf (Region Hannover) einen mutmaßlichen Wolfsriss gegeben habe. Das tote Pony sei am Freitag auf einer Koppel im Stadtteil Beinhorn gefunden worden. Das Bissmuster lege nahe, dass es sich um einen Wolfsangriff gehandelt habe, sagte ein Ministeriumssprecher am Sonnabend. Auch von der Leyen selbst hat bereits reagiert: "Die ganze Familie ist fürchterlich mitgenommen von der Nachricht", sagte die 63-jährige Politikerin laut Mitteilung. Ihrem Sprecher zufolge handelt es sich um das 30 Jahre alte Pony "Dolly". Es habe mit einem anderen Pony auf der Weide gestanden, dem anderen gehe es gut. Eine DNA-Analyse soll nun zeigen, ob ein schon bekannter Wolf das Tier gerissen hat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Wölfe