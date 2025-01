Verkehrswende: Bürgerbeirat gibt Hannover Empfehlungen Stand: 30.01.2025 11:51 Uhr Ein Einwohnerrat mit 40 Personen aus allen Gesellschaftsschichten hat zehn Empfehlungen für Hannovers Verkehrswende erarbeitet. Jetzt hat der Rat sie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übergeben.

Die Empfehlungen fließen dann in die Fortschreibung des "Masterplans Mobilität" ein. Dieser soll wahrscheinlich noch im 1. Quartal im Rat beschlossen werden, heißt es von der Stadt Hannover. Die Verwaltung hatte 1.500 Menschen im Januar 2023 per Brief eingeladen, sich an der Diskussion rund um den Mobilitätsplan zu beteiligen. Von ihnen wurden 40 Personen für den Beirat ausgewählt.

Zehn Empfehlungen des Bürgerbeirats an die Stadt Hannover

Mehr Bürgerbeteiligung und mehr Experimente beim Lösen von Verkehrsproblemen

Mehr Aufenthaltsflächen in Straßenräumen passend für alle Altersklassen

Clevere Nutzung von Stellplatzkapazitäten und mehr Anwohnerparken

Sichere und schnelle Radwege, besserer Fußverkehr

Gebühren sozialverträglich gestalten

Tangenten für ÖPNV und Radverkehr

Mehr Umstiegspunkte im ÖPNV aufeinander abstimmen

Barrierefreiheit über die ganze Wegekette denken

Behindertenstellplätze bei der Bauplanung mitdenken

Bessere Beleuchtung und Pflege von Wegen und Treffpunkten

Große Einigkeit trotz vieler Wünsche

Der Beirat kam bei seinen vier Sitzungen im vergangenen Jahr schnell auf einen Konsens: Der Verkehrsraum muss neu verteilt werden. Alle Rollen hätten ihre Berechtigung und es gehe nicht darum, Autos abzuschaffen, sagt Tina Strauber. Sie ist Teil des Beirats. Alle Verkehrsteilnehmenden sollten mehr Möglichkeiten bekommen und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Diskussionen hätten es ermöglicht, sich auch in die Rollen anderer hineinzuversetzen, sagt der Student Moritz Schwengber, ebenfalls Teil des Mobilitätsbeirats: Etwa was es bedeute, als Handwerker oder Rettungssanitäter durch die Innenstadt fahren zu müssen oder auch gar kein Auto zu besitzen.

Bürgerbeirat zur Mobilität: Nur der Anfang?

Die Beteiligten hoffen nun, dass viele ihrer Wünsche auch im "Masterplan Mobilität" berücksichtigt werden. Die Stadt Hannover bewertet die Arbeit des Beirats als gewinnbringend und hilfreich und kann sich das Format künftig auch für andere Themen vorstellen. Nach Aussage der Stadt plant das Land so einen Beirat auch für die Modernisierung des Westschnellwegs. Der Mobilitätsrat ist der erste losbasierte Einwohnerrat der Landeshauptstadt Hannover und somit ein neues Format der Bürgerbeteiligung.

