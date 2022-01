Stand: 18.01.2022 09:59 Uhr Verkehrsbehinderungen durch Lkw-Unfall auf A2 bei Hannover

Auf der A2 zwischen Lehrte und Hannover hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben, in den laut Polizei mehrere Lkw und ein Auto verwickelt sind. Ein Mensch wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto zwischen den Ausfahrten Hannover-Lahe und Buchholz ins Schleudern geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Weitere Lkw waren in der Folge betroffen. Der genaue Hergang ist noch unklar.

