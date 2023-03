Vater von Gegenspieler schlägt U19-Fußballer aus Hemmingen Stand: 29.03.2023 07:58 Uhr Nach einem Fußballspiel hat der Vater eines Spielers des SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte offenbar einen Fußballer des SC Hemmingen-Westerfeld verletzt - mit einem Faushieb gegen die Schläfe.

Schon während des Niedersachsenliga-Spiels der A-Junioren am Samstag in Georgsmarienhütte hatte es auf dem Platz einige Fouls und Rangeleien gegeben. Dabei habe sich der Vater eines Viktoria-Spielers, der vom Platz verwiesen wurde, mit den Hemmingern angelegt, berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Nach dem Schlusspfiff wartete der Mann dem Bericht zufolge an einer Ausgangstür des Platzes und schlug einem der jungen Spieler aus Hemmingen gegen die Schläfe.

VIDEO: Osnabrück: Aktion gegen Gewalt im Fußball (23.10.2022) (4 Min)

Verletzter Spieler will Strafanzeige stellen

Der Teammanager des Vereins aus Georgsmarienhüttes, Silvio Mrohs, bestätigte den Vorfall gegenüber der HAZ. "Wir bedauern sehr, was passiert ist und entschuldigen uns dafür", sagte Mrohs. Der Vater sei bereits zuvor negativ aufgefallen. Sollte der Sonderbericht des Schiedsrichters die Vorwürfe belegen, werde der Mann eine Platzsperre auf Lebenszeit erhalten. Der Fußballspieler des SC Hemmingen-Westerfeld will Strafanzeige stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.03.2023 | 08:30 Uhr