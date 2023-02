Urteil erwartet: Darf Harsums Bürgermeister Waffe tragen? Stand: 10.02.2023 15:17 Uhr Der Bürgermeister der Gemeinde Harsum (Landkreis Hildesheim) fühlt sich so bedroht, dass er eine Schusswaffe tragen möchte. Dafür zieht er am Montag vor das Verwaltungsgericht Hannover.

In der Klage gegen den Landkreis Hildesheim fordert Marcel Litfin (parteilos) die Erlaubnis, eine Waffe mit Munition tragen zu dürfen. Der Landkreis hatte seine Forderung nach einem Waffenschein zuvor nicht erfüllt. Litfin sei bisher nur dazu berechtigt, eine Schreckschusspistole mit sich zu führen, sagte eine Gerichtssprecherin gegenüber NDR Niedersachsen vor Prozessbeginn. Angesetzt ist ein Verhandlungstag, das Urteil wird daher am Montag erwartet.

Waffe zur Selbstverteidigung: Bürgermeister befürchtet Angriffe

Litfin argumentiert in der Klage, er sei in der Vergangenheit vermehrt Anfeindungen und tätlichen Angriffen im Zusammenhang mit seiner Amtsausübung ausgesetzt gewesen und werde von verschiedenen Personen konkret bedroht, wie das Verwaltungsgericht mitteile. "Vor diesem Hintergrund wolle er allein für die Abwehr befürchteter zukünftiger gewaltsamer Angriffe auf Leib und Leben eine Schusswaffe mitführen", so das Gericht weiter.

Harsumer soll auch Gullydeckel auf A7 geworfen haben

Laut Litfin soll ein Bürger des Ortes Harsum ihn mehrfach bedroht haben. Diesem 50-jährigen Mann wird außerdem vorgeworfen, im August vergangenen Jahres einen Gullydeckel von einer Brücke auf die A7 geworfen zu haben. Der Gullydeckel durchschlug die Windschutzscheibe eines Autos. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt, das bestätigte ein Sprecher der an den Ermittlungen beteiligten Polizeiinspektion Hildesheim. "Wir können bestätigen, dass polizeiliche Ermittlungen wegen Bedrohungs- und Beleidigungssachverhalten zum Nachteil des Bürgermeisters von Harsum durch die Polizei geführt wurden, die mittlerweile an die Staatsanwaltschaft Hildesheim abgegeben wurden", teilte der Polizeisprecher NDR Niedersachsen am Freitag schriftlich mit.

