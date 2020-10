Stand: 15.10.2020 11:30 Uhr Unbekannte zünden drei Pkw in Celles Innenstadt an

Die Polizei in Celle sucht einen Brandstifter. Am Mittwochabend brannten in der Stadt innerhalb einer halben Stunde drei Pkw ab, ein vierter wurde beschädigt. Zeugen meldeten das erste Feuer gegen 19.30 Uhr. Tatorte waren die Jägerstraße, die Bernstorffstraße sowie die Ludwig-Hölty-Straße. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Schaden liegt demnach im fünfstelligen Bereich. Die Behörde bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05141) 27 72 15 zu melden.

