Stand: 04.05.2023 13:48 Uhr Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Hessisch Oldendorf

Unbekannte Täter haben am Bahnhof in Hessisch Oldendorf in der Nacht zu Donnerstag einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Anwohner riefen die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall gehört hatten. Der Automat sei durch die Detonation stark beschädigt worden, so die Polizei. Geld hätten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht erbeutet. Die Fahndung nach dem oder den Tätern sei bisher erfolglos verlaufen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05151) 93 32 22 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.05.2023 | 13:30 Uhr