Üstra: Jungfernfahrt für Elektrobusse

Die Nahverkehrsgesellschaft Üstra stellt am Freitag in Hannover ihre neuen Elektro-Busse vor. Die Jungfernfahrt führt die elektronisch betriebenen Busse vom Stadion am Maschsee zum August-Holweg Platz. Dort steht eine Ladestation für die Fahrzeuge. Am kommenden Montag sollen die Busse dann den regulären Linienbetrieb aufnehmen. 2023 will die Üstra ihre gesamte Bus-Flotte komplett auf Elektro-Antriebe umgestellt haben.

