Stand: 26.12.2021 13:20 Uhr Trotz Verbot: Wieder Drohnen an Gefängnissen gesichtet

Drohnen gelten als ernstes Problem für den Strafvollzug, weil mit ihnen Drogen, Waffen oder Ausbruchswerkzeug in Gefängnisse gebracht werden können. Für das Jahr 2021 zählte das Justizministerium bis Mitte November neun An- oder Überflüge der Fluggeräte. Allerdings: Was die Drohnen bezwecken sollten, blieb in den meisten Fällen unklar. Von 17 Sichtungen seit Anfang vergangenen Jahres seien drei als Versuche gewertet worden, Zigaretten, Mobiltelefone und Drogen in die Haftanstalten zu bringen, so das Ministerium. Auch in anderen Bundesländern haben Drohnenflüge über Gefängnissen zugenommen - obwohl dort ein Überflugverbot gilt. Die Behörden haben bislang aber kaum Möglichkeiten, die Einhaltung des Verbots zu überwachen und Verstöße zu ahnden. Mitte November haben sich die Justizminister der Länder darauf verständigt, die Bundesregierung zu bitten, sich für eine EU-weite Lösung des Problems einzusetzen.

Weitere Informationen Gegen Drohnen: Justiz testet Warnsystem In Niedersachsen sollen Gefängnisse künftig gegen Drohnenüberflüge besser gewappnet sein. Die Justiz hat erste Tests mit einem Warnsytem eigenen Angaben zufolge erfolgreich absolviert. mehr

