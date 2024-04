Tödliche Schüsse in Nienburg: Messer-Angreifer achtmal getroffen Stand: 02.04.2024 15:08 Uhr Nach dem tödlichen Polizeieinsatz am Samstag in Nienburg liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor. Demnach ist der 46-jährige Mann von acht Kugeln getroffen worden - zwei davon waren tödlich.

Die beiden Kugeln hätten sowohl die Leber als auch das Herz des Mannes getroffen, sagte Koray Freudenberg, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag. Wer die Schüsse abgegeben hat, sei noch unklar, genauso wie die genaue Zahl der abgegebenen Schüsse. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittele gegen 14 beteiligte Polizeikräfte wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Dabei handele es sich um einen üblichen Vorgang, "um gerade auch den beteiligten Polizeibeamten die Beschuldigtenrechte zu gewähren", betonte Freudenberg. Die Dienstwaffen der beteiligten 14 Polizisten wurden sichergestellt.

Einsatz kann noch nicht beurteilt werden

Der 46-jährige Angreifer sei der Polizei als gewalttätig bekannt gewesen, sagte Fenja Land, Sprecherin der Polizei Verden, die die Ermittlungen aus Neutralitätsgründen übernommen hat. Aus diesem Grund und weil der Mann mit einem Messer bewaffnet war, seien so viele Einsatzkräfte vor Ort gewesen, sagte Land. Der Einsatz der Polizei Nienburg könne noch nicht beurteilt werden, da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien, sagte die Sprecherin. Auch die Staatsanwaltschaft wollte sich am Dienstag nicht zu den "einsatztaktischen Maßnahmen" der Polizei äußern.

Angeschossene Polizistin auf dem Weg der Besserung

In Nienburg hatte am Samstagvormittag ein 46-Jähriger zuerst seine Freundin und offenbar später herbeigerufene Polizisten mit einem Messer bedroht. Daraufhin fielen die tödlichen Schüsse. Eine Polizistin wurde bei dem Einsatz schwer verletzt. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Freudenberg am Dienstag. Dies gelte auch für einen verwundeten Polizeihund.

