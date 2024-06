Stand: 16.06.2024 15:40 Uhr 30-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer - Beamter schießt

Ein Polizist hat am Sonntagmorgen in der Region Hannover auf einen 30-Jährigen geschossen. Das teilte die Polizeidirektion Hannover mit. Der 30-Jährige hatte sich demnach am Morgen mit Mitarbeitern eines Krankenhauses in Sehnde-Ilten gestritten, woraufhin diese die Polizei riefen. Der Mann habe das Krankenhaus zunächst verlassen. Etwa eine Stunde später riefen die Mitarbeiter jedoch erneut die Beamten, weil der 30-Jährige zurückgekommen sei und einen Mitarbeiter bespuckt, bedroht und beleidigt habe. Polizisten fanden den Beschuldigten daraufhin in der Nähe. Er sei mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugegangen und ihnen bedrohlich nahe gekommen. Mehrfach sei er aufgefordert worden, das Messer fallen zu lassen. Ein 25-jähriger Polizist gab schließlich "einen Schuss auf den 30-Jährigen ab und konnte den Angriff stoppen", so die Polizei weiter. Der 30-Jährige sei an der Wade verletzt worden. Gegen ihn werde wegen Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Gegen den 25-jährigen Polizisten werde - wie in solchen Fällen üblich - wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

