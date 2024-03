Messerangriff in Nienburg: Mann erschossen - Polizistin verletzt Stand: 31.03.2024 09:57 Uhr In Nienburg (Weser) sind am Samstag bei einem Polizeieinsatz Schüsse gefallen. Ein mit einem Messer bewaffneter 46 Jahre alter Mann wurde dadurch tödlich, eine Polizistin schwer verletzt.

Die Beamtin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Sie sei außer Lebensgefahr, teilte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag mit. Am Abend bestätigten Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass die Polizistin "bei dem Einsatz der polizeilichen Schusswaffen schwer verletzt" wurde. Wie es dazu kam, dass sie von einer Kugel aus einer Polizeiwaffe getroffen wurde, soll jetzt ermittelt werden.

VIDEO: Nienburg: Polizistin angeschossen, Angreifer getötet (1 Min)

Mann soll seine Freundin bedroht haben

Den Angaben zufolge hatte der 46-Jährige offenbar seine Freundin in seiner Wohnung mit einem Messer bedroht, die Frau flüchtete und alarmierte um 9.55 Uhr die Polizei. Nach Angaben der Polizei begann dann ein "länger andauernder" Einsatz. Dabei soll der Mann den mehrfachen Aufforderungen der Polizei nicht nachgekommen sein. Stattdessen habe er mit einem Messer die Beamten und auch einen Diensthund angegriffen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Polizei gab demnach mehrere Schüsse ab, durch die der 46-Jährige tödlich verletzt wurde. Die Lebensgefährtin des Mannes sei körperlich unversehrt geblieben. Zuerst hatte die Zeitung "Die Harke" über den Vorfall berichtet. Der 46-Jährige soll Medienberichten zufolge bereits am vergangenen Donnerstag in Hamburg einen Bundespolizisten angegriffen und verletzt haben.

Polizei Verden übernimmt Ermittlungen

Der Tatort in einem Wohngebiet wurde am Samstag weiträumig abgesperrt. Am Nachmittag rückten Einsatzkräfte der Spurensicherung an. Sie suchten das Haus und die Straße ab und machten Fotos.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizeiinspektion Verden/Osterholz die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter der Telefonnummer (04231) 80 60 zu melden.

31.03.2024