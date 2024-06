Stand: 17.06.2024 07:31 Uhr Auto kollidiert mit Bus in Hameln - Sieben Menschen verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag ist eine Pkw-Fahrerin mit einem Linienbus in Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Sie wurde der Polizei zufolge mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen. Ihre Beifahrerin, der Busfahrer und vier Fahrgäste erlitten beim Zusammenstoß leichte Verletzungen, so eine Sprecherin. Zunächst hatte die Polizei von insgesamt acht verletzten Personen gesprochen. Die Autofahrerin war aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Linienbus kollidiert. Die Polizei ermittelt.

