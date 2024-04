Toter in Nienburg: Haftbefehl wurde in Hamburg abgelehnt Stand: 03.04.2024 12:15 Uhr Nach tödlichen Schüssen durch die Polizei auf einen bewaffneten Mann im niedersächsischen Nienburg am Sonnabend gibt es neue Details. Der Mann hatte zwei Tage zuvor offenbar Bundespolizisten in Hamburg angegriffen. Die Hamburger Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin Haftbefehl - der wurde aber abgelehnt.

Der 46-Jährige war am vergangenen Donnerstag in Harburg beim Fahren ohne Fahrschein erwischt und von Bundespolizisten auf die Wache am Bahnhof Harburg gebracht worden. Dort zog der Mann nach Informationen von NDR 90,3 ein versteckt getragenes Messer und attackierte die Beamten. Dabei soll er auch "Allahu Akbar" gerufen haben - übersetzt "Gott ist groß". Drei Bundespolizisten wurden dabei laut NDR Informationen verletzt.

46-Jähriger war nie auffällig geworden

Die Staatsanwaltschaft Hamburg beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen den Mann. Das zuständige Amtsgericht lehnte den jedoch ab, weil es offenbar keine Haftgründe gab. Unter anderem sah der Richter keine Fluchtgefahr bei dem in Nienburg gemeldeten Mann. Laut Staatsanwaltschaft war der 46-Jährige in Hamburg zuvor ein unbeschriebenes Blatt - er war hier nie durch Straftaten aufgefallen. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Mann bedroht Freundin und dann Polizisten

Zwei Tage später, am Sonnabend dann also, bedrohte der Mann in seinem Heimatort Nienburg seine Freundin mit einem Messer. Alarmierte Polizisten erschossen den Mann, nachdem er auch sie angegriffen hatte. Von insgesamt acht Kugeln wurde der 46-Jährige getroffen.

