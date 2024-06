IdeenExpo 2024 in Hannover: 430.000 Besucher kamen zur Messe Stand: 16.06.2024 19:26 Uhr Nach neun Tagen ist in Hannover die IdeenExpo 2024 zu Ende gegangen. Die Veranstalter zählten 430.000 Besucherinnen und Besucher - 5.000 mehr als bei der vorangegangenen Messe.

Auf 110.000 Quadratmetern Fläche haben bis Sonntag 310 Aussteller unter anderem technische und naturwissenschaftliche Berufe vorgestellt. Zudem gab es für das junge Publikum 850 Workshops, zwei Konzertabende und erstmals seit 2019 einen "RoboCup". Bei dem Wettbewerb traten mehr als 500 Schülerinnen und Schüler aus 14 Nationen mit selbst programmierten Robotern in mehreren Disziplinen gegeneinander an.

IdeenExpo soll Einblick in technische Berufe geben

"Die IdeenExpo schafft einen komplett neuen Zugang zu Naturwissenschaften und Technik für Jugendliche", bilanzierte der Aufsichtsratsvorsitzende der Ausstellung, Volker Schmidt, am Sonntag. Bei der folgenden Messe in zwei Jahren solle "eine weitere Schippe draufgelegt" werden. Die IdeenExpo versteht sich als Europas größtes Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften. Laut Veranstalter ist beispielsweise die Energiewende nicht nur mit Akademikern möglich. Es brauche mehr junge Leute, die Lust haben, technisch anspruchsvolle Berufe gerade im Handwerk zu ergreifen, dort, wo konkrete Projekte umgesetzt werden. Die IdeenExpo in Hannover hatte in diesem Jahr den Schwerpunkt, junge Leute für sogenannte MINT-Berufe im Handwerk zu begeistern. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

