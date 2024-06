A37 bei Hannover: Auto räumt Baustelle ab, Fahrer flüchtet Stand: 17.06.2024 09:58 Uhr Im Baustellenbereich auf der A37 bei Hannover-Kirchhorst hat ein Sportwagen eine Behelfsleitplanke durchbrochen und ist in den Gegenverkehr geraten. Der Fahrer ließ das Auto stehen und flüchtete.

Nach der Person werde gefahndet, sagte ein Polizeisprecher am Montag dem NDR Niedersachsen. Wegen eines ausgelösten Beifahrer-Airbags gehen die Ermittler davon aus, dass noch ein weiterer Insasse im Wagen saß und ebenfalls geflüchtet ist. Mit einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera wurde in der Nacht nach den Flüchtigen gesucht - ohne Erfolg.

Unfall auf A37: Auto fährt in verlassenen Sportwagen

Der Sportwagen, ein Audi R8, war den Angaben zufolge am Sonntag gegen 23.30 Uhr aus ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Hannover-Messe im Baustellenbereich verunglückt. Das Auto durchbrach demnach die Behelfsleitplanke nahe des Autobahnkreuzes Kirchhorst und blieb stark beschädigt auf der Gegenfahrbahn stehen. Ein weiterer Wagen fuhr in die Unfallstelle, es blieb bei Blechschäden.

Baustellen-Leitplanke verschoben - viele Autos fahren falsch

Laut Polizei war die Baustellen-Leitplanke durch den Unfall allerdings so unglücklich auf die Gegenfahrbahn geschoben worden, dass der korrekte Spurverlauf für andere Autofahrer nicht mehr ersichtlich war und sie in die falsche Richtung fuhren. Daraufhin seien kurz vor Mitternacht mehrere Meldungen über sogenannte Geisterfahrer auf der A37 eingegangen, so der Sprecher.

Polizei schätzt Schaden auf 150.000 Euro

Die Autobahn wurde in der Folge zwischen Kreuz Hannover/Kirchhorst und Kreuz Hannover-Buchholz über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Nachdem zahlreiche Barken wieder neu aufgebaut wurden, konnte die Verkehr in Richtung Celle am Montag gegen 6.30 Uhr wieder freigegeben werden. Etwa eine Stunde später folgte die Freigabe der Gegenrichtung. In ersten Prognosen war die Autobahnpolizei noch von einer möglichen Sperrung bis zum Mittag ausgegangen. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

