Tod in der Weser: Staatsanwaltschaft wirft Trio Mord vor Stand: 24.11.2020 11:48 Uhr Nach dem Tod einer 19 Jahre alten Frau aus dem Landkreis Nienburg müssen sich zwei Männer und eine Frau demnächst wegen Mordes und Zwangsprostitution vor dem Landgericht Verden verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio vor, Andrea K. mit einer Betonplatte beschwert und in der Weser ertränkt haben. Ein Binnenschiffer hatte die Leiche Ende April in einem Schleusenkanal bei Balge in der Samtgemeinde Marklohe entdeckt. Die Angeklagten, zwei 53 und 40 Jahre alte Männer sowie eine 39 Jahre alte Frau, sollen ihr psychisch instabiles Opfer zunächst zur Prostitution gezwungen und eingesperrt haben. Laut Anklage haben sie die junge Frau in der Nacht vom 8. auf den 9. April getötet, um diese Straftaten zu verdecken.

Zwei weitere Männer wegen Zwangsprostitution angeklagt

Die Ermittlungen gegen zwei weitere Verdächtige wegen des Tötungsdelikts seien eingestellt worden. Die 26 und 21 Jahre alten Männer müssen sich im Fall Andrea K. allerdings wegen Zwangsprostitution verantworten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

