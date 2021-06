Teile von Hannover autofrei: Politik legt Streit bei Stand: 30.06.2021 14:32 Uhr

Der Streit war um die geplanten "Experimentierräume" entbrannt. Die Verwaltung hatte geplant, ab der kommenden Woche Abschnitte von drei Straßen in der Innenstadt - und damit verbunden einen Parkplatz hinter der Markthalle - zu sperren, um dort unter anderem Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen sowie Kultur- und Bewegungsangebote zu machen. Teile der hannoverschen Politik fühlten sich allerdings in den Prozess nicht einbezogen. So warfen etwa FDP und SPD Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vor, dass die Stadtspitze nicht ausreichend über die Änderungen informiert habe. Laut Stadt wurde das Vorhaben jedoch bereits im Mai einem Beirat präsentiert, in dem auch Anwohner vertreten sind. Das sei aber nicht ausreichend, hieß es.

UMFRAGE Mögliche Antworten Sollen Radfahrer in den Städten mehr Platz bekommen? Ja, ich bin dafür! Nein, ich bin dagegen! Weiß nicht. Abstimmen Ergebnisse

Ausgleich für wegfallende Parkhäuser

Am Mittwochvormittag schalten sich Vertreter der Koalition und Oberbürgermeister Onay noch einmal zusammen, um den Konflikt zu klären. Wie der NDR in Niedersachsen erfuhr, soll das Modellprojekt in der kommenden Woche starten - zum Teil aber etwas später als ursprünglich geplant. Der Kompromiss sieht vor, dass die Ratsgremien beteiligt werden. So bleibt die Marktstraße für den Verkehr geöffnet, bis der Bauausschuss sich in der kommenden Woche mit dem Thema befasst hat. Außerdem soll der Wegfall der Parkplätze kompensiert werden. Geschäfte sollen kostenlose Ausfahr-Tickets für zwei Innenstadt-Parkhäuser an ihre Kunden ausgeben können.

Mehr Raum für Radler und Kultur

Auch an anderen Stellen in der Stadt werden derzeit neue Verkehrskonzepte getestet. So bekommen Radfahrer auf einem Teilstück der Celler Straße und am Schiffgraben mehr Platz auf der Straße. Für das Theaterfestival "Theaterformen" wird zudem die Raschplatzhochstraße - eine wichtige Verkehrsader - ab Donnerstag für rund drei Wochen gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.06.2021 | 15:00 Uhr