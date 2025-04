Stand: 01.04.2025 16:15 Uhr Raubüberfall auf Tankstelle - Polizei fasst Tatverdächtigen

In Salzbergen (Landkreis Emsland) hat ein Mann am Samstagabend eine Tankstelle überfallen. Laut Polizei konnten die Ermittler einen Tag später am Sonntagabend einen Tatverdächtigen in Rheine (NRW) festnehmen. Der 25-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Er soll eine 21-jährige Angestellte in der Tankstelle mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert haben, so die Polizei. Anschließend soll der 25-Jährige mit einer dreistelligen Summe Bargeld in unbekannte Richtung geflohen sein. Die 21-Jährige sei bei dem Überfall nicht verletzt worden, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.04.2025 | 06:30 Uhr