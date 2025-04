Stand: 08.04.2025 13:51 Uhr Tankstelle in Oldenburg mit Machete überfallen: Anklage erhoben

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Oldenburg im Januar hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen einen 21-Jährigen erhoben. Dem Mann wird schwere räuberische Erpressung vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Demnach soll der 21-Jährige am 12. Januar am frühen Morgen die Tankstelle betreten und den Mitarbeiter mit einer Machete bedroht haben. Er forderte laut Staatsanwaltschaft Bargeld und Zigaretten. Mit seiner Beute habe er dann die Tankstelle wieder verlassen und sei in einem Geländewagen geflüchtet. Nur wenige Stunden später nahm die Polizei den Angeklagten auf einer Autobahnraststätte in Sachsen-Anhalt fest. Seitdem sitzt der 21-Jährige in Untersuchungshaft.

