Tag der Organspende: Info-Tour durch den Norden Stand: 01.06.2024 18:00 Uhr Am 1. Juni war Tag der Organspende. Zu diesem Anlass reisten Beauftragte für Transplantationen eine Woche mit Campern durch Norddeutschland und informierten über das Thema Organspende.

Vom 27. Mai bis 2. Juni sind die Camper des Netzwerks der Transplantationsbeauftragten Region Nord unterwegs, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Dafür halten sie an Wochenmärkten, Shoppingcentern, Schulen, Kneipen und bei Sportveranstaltungen. Am Tag der Organspende wollten die Camper einen Stopp in Hannover einlegen und vor der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) informieren. An dem Aktionstag sollten auch Menschen mit Spenderorgan teilnehmen und über ihre Erfahrungen mit einem transplantierten Organ sprechen.

Videos 1 Min Organspende-Register soll mehr Transplantationen ermöglichen Die Entscheidung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende kann fortan jeder ab 16 Jahren auch online eintragen. (19.03.2024) 1 Min

Wenig Organspenden in Deutschland

Hintergrund der Camper-Tour ist laut den Organisatoren, dass die Zahl der Organspenden in Deutschland sehr niedrig ist. Eine repräsentative Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2022 hat ergeben, dass 84 Prozent der Menschen in Deutschland einer Organspende positiv gegenüberstehen. Die Entscheidung für oder gegen eine Organspende haben demnach aber nur 44 Prozent dokumentiert, beispielsweise in einem Organspendeausweis. Das liegt laut Frank Logemann, Organspendeberater der MHH, daran, dass die Menschen zu wenig über das Thema Organspende wissen. "In Deutschland wird immer noch viel zu wenig über die Einstellung zur Organspende gesprochen", sagt Logemann. "Darum gehen wir an die Orte, wo wir die Bevölkerung treffen."

Hier stehen und standen die Camper, um über Organspende zu informieren:

Alfeld (Leine) (Landkreis Hildesheim): 1. Juni, 2. Juni

Bleckede (Landkreis Lüneburg): 30. Mai

Carolinensiel (Landkreis Wittmund): 30. Mai, 31. Mai

Cloppenburg: 30. Mai

Delmenhorst: 27. Mai

Hannover: 1. Juni

Leer: 30. Mai

Lüneburg: 29. Mai

Oldenburg: 27. Mai, 29. Mai, 1. Juni

Saterland (Landkreis Cloppenburg): 31. Mai

Scharnebeck (Landkreis Lüneburg): 29. Mai

Sustrum (Landkreis Emsland): 30. Mai

Entscheidung im Organspende-Register festhalten

Die Entscheidung für oder gegen eine Organspende können Bürgerinnen und Bürger in einem Organspendeausweis, einer Patientenverfügung und seit März 2024 auch online im Organspende-Register festhalten.

AUDIO: Vor dem Tag der Organspende: Organspendermangel in Deutschland (31.05.2024) (7 Min) Vor dem Tag der Organspende: Organspendermangel in Deutschland (31.05.2024) (7 Min)

Tag der Organspende - deutschlandweiter Aktionstag

Der Tag der Organspende findet jedes Jahr am ersten Samstag im Juni statt. An diesem Tag soll über Organspenden aufgeklärt und Organspenderinnen und -spendern gedankt werden.

