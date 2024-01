Zahl der Organspenden vergangenes Jahr im Norden leicht gestiegen Stand: 16.01.2024 17:39 Uhr In Norddeutschland ist die Zahl der Organspenden im vergangenen Jahr leicht angestiegen. Bundesweit gibt es laut Experten aber weiterhin einen erheblichen Mangel an Spenderorganen.

Im vergangenen Jahr haben in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen 199 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet, wie aus Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) hervorgeht. 2022 waren es demnach noch 156. Die Zahl der gespendeten Organe lag bei 630 (2022: 502). Deutschlandweit hatte es 2023 elf Prozent mehr Organspenderinnen und -spender gegeben als das Jahr zuvor - die Zahl der gespendeten Organe stieg von 2.662 auf 2.877. Die am häufigsten gespendeten Organe waren Niere, Leber, Herz und Lunge.

So viele Organe wurden 2023 im Norden gespendet:

Bremen : 48

: 48 Hamburg : 154

: 154 Mecklenburg-Vorpommern : 89

: 89 Niedersachsen : 262

: 262 Schleswig-Holstein: 77

DSO: Jedes Organ zählt und rettet ein Leben

Mehr als 8.000 Menschen warteten in Deutschland auf ein oder mehrere Organe. Die Situation der Organspenden in Deutschland bleibe trotz des Anstiegs angespannt, sagte Axel Rahmen, der Medizinische Vorstand der DSO. "Wir haben nach wie vor einen erheblichen Mangel an Spenderorganen, sodass nicht allen Menschen, die auf ein Organ warten, geholfen werden kann, obwohl wir die medizinischen Möglichkeiten dazu haben", sagte er. Rahmen appellierte, noch zu Lebzeiten eine Entscheidung zur Organspende zu treffen und diese beispielsweise in einem Organspendeausweis zu dokumentieren. Denn jedes Organ zähle und könne ein Leben retten.

