Organspende: Fast 800 Menschen in Niedersachsen auf Warteliste Stand: 10.04.2024 07:41 Uhr Fast 800 Menschen in Niedersachsen warten auf eine Organspende. Darunter sind auch 25 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die meisten warten auf eine Nierentransplantation.

Die Warteliste ist laut neuesten Daten der Stiftung Eurotransplant kürzer geworden, wie die Techniker Krankenkasse (TK) mitteilte. Derzeit warten 783 Menschen auf eine lebensrettende Organspende, im Vorjahr waren es noch 828. Den Eurotransplant-Daten zufolge brauchen mit 647 Menschen die meisten der Wartenden eine neue Niere.

Videos 3 Min Medizin von morgen: Spenderorgane länger haltbar machen Die Medizinische Hochschule Hannover forscht an Zelltherapien oder auch an neuen Maschinen, um Spenderorgane länger frisch zu halten. (09.04.2024) 3 Min

Entscheidung über Organspende sollte dokumentiert werden

Nach Angaben der Krankenkasse stieg die Zahl der Organtransplantationen 2023 an - von 440 im Jahr 2022 auf 480. Wer sich für oder gegen eine Spende entscheidet, sollte die Entscheidung dokumentieren, sagte Sabrina Jacob, kommissarische Leiterin der TK-Landesvertretung Niedersachsen. "Im Ernstfall können betroffene Angehörige von dieser schweren Wahl befreit werden, welche ohnehin in einer belastenden Situation stecken", so Jacob.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.04.2024 | 07:00 Uhr